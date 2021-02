"Cala-te idiota" e "deviam ser mais educados": clima ferveu no Juventus-Inter

Antonio Conte, treinador do Inter, e Andrea Agnelli, presidente da Juventus, centraram atenções no duelo entre as duas equipas.

Terça-feira foi dia de clássico do futebol italiano, entre Juventus e Inter, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça. O resultado não passou do 0-0 e, beneficiando do triunfo em Milão na semana passada, a equipa "bianconera" carimbou a passagem à final da prova.

Contudo, a partida deu mais que falar por aquilo que se passou fora das quatro linhas do que propriamente pelo "jogo jogado". O clima ferveu entre Antonio Conte, treinador dos "nerazzurri" - que chegou a orientar a Juve durante várias temporadas -, e Andrea Agnelli, presidente do clube de Turim, onde joga Cristiano Ronaldo.

Ao intervalo, as câmaras televisivas captaram imagens de Conte a levantar o dedo do meio quando se dirigia para o túnel de acesso aos balneários. Os destinatários terão sido os dirigentes da Juventus, que, após o apito final, não se deixaram ficar: Agnelli lançou palavras ríspidas na direção do técnico do Inter, cujo teor foi revelado pela imprensa local. "Vai-te f..., cala-te idiota", terá dito o líder "bianconero".

Na conferência de imprensa pós-jogo, Antonio Conte pediu "mais respeito" do lado adversário: "Acho que eles deviam ser mais educados. Precisam de ter mais desportivismo e respeito por aqueles que trabalham", ripostou o treinador. De salientar que só depois destas declarações é que foram divulgadas imagens do gesto de Conte ao intervalo.