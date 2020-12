"Cala a boca, negro": ex-pupilo de Jesus no Flamengo denuncia caso de racismo

Gerson, médio que já foi apontado ao Benfica, terá sido alvo de conduta racista por parte de jogador do Bahia.

Há mais um caso de alegado racismo a manchar o futebol. Desta feita aconteceu no Brasil, durante o jogo de domingo entre o Flamengo e o Bahia, que a equipa do Rio de Janeiro venceu por 4-3.

Gerson, médio dos campeões brasileiros que chegou a ser orientado por Jorge Jesus - e até já foi apontado ao Benfica - revelou ter sido alvo de conduta racista por parte de Juan Pablo Ramírez, médio colombiano do Bahia.

"Tenho vários jogos comoprofissional e nunca vim à imprensa falar nada porque nunca tinha sofrido preconceito, nem sido vítima. O Ramírez reclamou com o Bruno quando sofremos o segundo golo. Eu fui falar com ele e ele disse-me: 'Cala a boca, negro'. Eu nunca falei nada sobre isso porque nunca sofri. Mas isso eu não aceito", afiançou Gerson após a partida, citado pela imprensa local.

Mais tarde, via redes sociais, o médio do Flamengo marcou posição sobre o tema do racismo no desporto: "'Amo minha raça e luto pela cor.' O 'cala a boca, negro' é justamente o que não vai mais acontecer. Seguiremos lutando por igualdade e respeito no futebol - o que faltou hoje do lado contrário. Desde os meus 8 anos, quando iniciei a minha trajetória no futebol, ouço, às vezes só por olhares, o 'cala a boca, negro'. Não será agora", escreveu Gerson no Instagram.