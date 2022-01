Caicedo, ex-Sporting, vai jogar, por empréstimo, no Inter até final da época

Redação com Lusa

Génova cede dianteiro que passou por Alvalade em 2009/2010. É a terceira equipa italiana do equatoriano que representou, também, a Lázio

O avançado equatoriano Felipe Caicedo vai reforçar o Inter de Milão até ao final da temporada, por empréstimo do Génova, informou hoje o clube campeão italiano de futebol.

"O Inter de Milão tem o prazer de informar que um entendimento foi alcançado com o Génova para a transferência de Felipe Caicedo. O avançado equatoriano estará emprestado até 30 de junho de 2022", lê-se num comunicado dos milaneses.

Com passagem pelo Sporting em metade da temporada 2009/10, por empréstimo do Manchester City, Caicedo, de 33 anos, estreou-se na Europa no Basileia, passando por 'citizens', Málaga, Levante, Lokomotiv Moscovo, Espanyol, Lazio e Génova, além de ter tido uma passagem pelo Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.