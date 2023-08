"Caicedo e Lavia? Eles vieram para o Chelsea porque sentiram algo especial"

Mauricio Pochettino comentou o facto de Moisés Caicedo e Roméo Lavia terem preferido rumar ao Chelsea em detrimento do Liverpool, que também estava na corrida pelas suas contratações.

Mauricio Pochettino comentou esta sexta-feira a escolha de Moisés Caicedo e Roméo Lavia em reforçarem o Chelsea em detrimento do Liverpool, que segundo a imprensa inglesa também estava na corrida pelos seus serviços.

De acordo com o treinador, a dupla de médios preferiu Stamford Bridge a Anfield devido a terem sentido "algo especial" durante as negociações com os blues.

"Isto foi uma decisão dos jogadores, são eles que decidem se vêm para aqui. Não foi uma competição, foi a decisão dos jogadores em juntarem-se a nós. Isso deixa-nos felizes e eles falam muito bem sobre o trabalho dos nossos donos e dos diretores desportivos. Os jogadores quiseram vir para aqui porque acho que sentiram algo especial, pelo menos espero que estejam senti-lo", referiu, em conferência de imprensa.

Recorde-se que Caicedo, médio defensivo equatoriano de 21 anos, deixou o Brighton pelo Chelsea a troco de 116 milhões de euros, ao passo que Lavia, belga que ocupa a mesma posição e tem 19 anos, rendeu 62 milhões de euros ao Southampton.

Já o Liverpool, perante a recusa da dupla, virou-se para Wataru Endo, médio defensivo japonês de 30 anos e antigo capitão do Estugarda, que custou 19 milhões de euros e foi oficializado como reforço esta sexta-feira.

