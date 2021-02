Cagliari está em profunda crise e despede o treinador

Redação com Lusa

Eusébio Di Francesco deixa o comando técnico da equipa.

O treinador Eusébio Di Francesco foi despedido do Cagliari, informou esta segunda-feira o clube italiano, 18.º e antepenúltimo classificado da Série A italiana de futebol, já em zona de despromoção.

"O Cagliari comunica a rescisão do contrato com Eusebio Di Francesco, treinador da primeira equipa", refere o clube da Sardenha, no sítio oficial na internet.

O treinador, de 51 anos, deixa a equipa cinco pontos abaixo do último lugar da manutenção, ocupado pelo Torino (17.º), e numa altura em que o Cagliari não vence há 16 jogos, 15 dos quais na Série A.

Desde 25 de novembro e do triunfo caseiro diante do Verona (2-1), em jogo da Taça de Itália, a equipa acumulou 10 derrotas e cinco empates no campeonato, e a posterior eliminação na Taça, diante da Atalanta, nos oitavos de final.

Di Francesco, antigo treinador do Sassuolo, Roma e Sampdoria, chegou ao Cagliari esta temporada, depois de na anterior ter sido despedido da "Samp", clube pelo qual esteve em apenas oito jogos na época de 2019/20.