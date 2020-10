Cádiz vence Eibar e iguala líder Real Sociedad

Equipa está a surpreender no arranque da liga espanhola, tendo subido ao segundo lugar

O Cádiz continua a surpreender na época de regresso à Liga espanhola, tendo igualado provisoriamente a líder Real Sociedad, depois de vencer no terreno do Eibar, por 2-0, na abertura da oitava jornada.

O experiente avançado internacional espanhol Álvaro Negredo colocou os andaluzes em vantagem, aos 36 minutos, e pouco depois assistiu Salvi Sánchez para o golo que fixou o resultado, aos 39.

Não Perca Sporting Renovações em marcha no Sporting: a bola já está do lado de Jovane SAD do Sporting abriu processo de prorrogações com os médios João Palhinha e Matheus Nunes e vai agora estender plano a outros valiosos ativos do plantel.

Depois de 14 anos de ausência do escalão principal, o Cádiz está a surpreender no arranque da competição, tendo subido ao segundo lugar, com 14 pontos, os mesmos da Real Sociedad, primeira colocada, que no domingo visita o Celta de Vigo.

Já o Eibar, que contou com os portugueses Kevin Rodrigues e Paulo Oliveira no onze, e com Rafa Soares a entrar no segundo tempo, mantém-se no 11.º posto, com oito pontos.