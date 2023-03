Cádiz solidário com Sevilha e Bétis: "A dureza da justiça parece desproporcional"

Fernando, médio do Sevilha, em ação diante do Cádiz

Emblema lançou um comunicado após Fernando, médio do Sevilha, e Sergio Canales, do Bétis, terem sido ambos castigados com quatro jogos de suspensão após terem criticado árbitros.

Durante este mês de março, tanto o Bétis como o Sevilha tiveram um jogador castigado com quatro jogos de suspensão após ter lançado críticas na direção dos árbitros, levando a que o Cádiz, atual 15.º classificado da LaLiga, lamentasse esta sexta-feira a dureza desses castigos.

O ex- FC Porto Fernando foi o primeiro, sendo sancionado após uma derrota do Sevilha frente ao Osasuna (2-3), seguido por Sergio Canales, médio do Bétis, depois de uma vitória sobre o Valladolid (2-1).

"Cádiz Club de Fútbol quer mostrar a sua solidariedade em face à indisposição dos adeptos do Sevilha e Bétis, à luz das recentes resoluções dos diferentes comités. Sem querer chegar ao fundo delas e sempre com respeito pelos diferentes órgãos de justiça desportiva, a dureza aplicada tem sempre o mesmo lado e o mesmo nível de equipas, pelo que o seu objetivo parece desproporcional. No Cádiz, iremos continuar a lutar com as armas que temos para que o futebol seja o mais justo e equilibrado possível", pode ler-se.

Este comunicado chega antes de o Cádiz defrontar ambas as equipas sevilhanas nas próximas duas jornadas da LaLiga, começando com a receção ao Sevilha, no sábado (17h30) e depois a visita ao Bétis, no dia 9 de abril.