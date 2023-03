Cádiz quer que a LaLiga seja suspensa devido a um erro do VAR

Em causa um lance que deu o golo do empate ao Elche na partida diante do Cádiz. O erro do VAR leva, agora, o clube da Andaluzia a pedir a suspensão do campeonato.

O Cádiz emitiu um comunicado, esta quarta-feira, que está a dar que falar em Espanha. O clube andaluz quer que a LaLiga seja suspensa devido a um erro do videoárbitro.

Tudo acontecer a 16 de janeiro, na 17.ª jornada. O Elche empatou o jogo (1-1) aos 81 minutos, por Ezequiel Ponce, mas o Cádiz entende que o tento foi ilegal e tinha de ser invalidado.

Numa primeira instância, pediu ao Comité de Competição para que a partida fosse reatada ao minuto 81, com o marcador a registar 1-0. O organismo respondeu negativamente, dizendo não ter competência para tomar tal decisão.

Assim sendo, o Cádiz levou o caso ao Tribunal Administrativo de Desporto (TAD) e quer que o campeonato seja suspenso até que este tema fique esclarecido.