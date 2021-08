Cadena SER: Real Madrid confirma ter apresentado proposta por Mbappé

Emblema merengue terá entrado formalmente na luta por Kylian Mbappé.

O Real Madrid apresentou uma proposta formal por Kylian Mbappé, garante a Cadena SER.

De acordo com as mesmas informações, fonte do emblema merengue confirma que o clube espanhol entrou na corrida pelo craque do PSG com uma oferta de 160 milhões de euros.

De recordar que o futuro de Mbappé continua envolto em muito mistério, com o internacional francês a ser constantemente associado a uma mudança para o Real Madrid. A verdade é que o craque continua sem renovar com o PSG - termina contrato em 2022 - e a sua vontade parece mesmo ser a de rumar aos merengues.