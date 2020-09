Cadeia televisiva do presidente do PSG divulga novas imagens de Neymar e Álvaro

Craque brasileiro acusou o central espanhol de proferir insultos racistas.

Há novas imagens a circular em França da altercação entre Neymar e Álvaro González na ponta final do jogo entre PSG e Marselha (0-1), no domingo.

O avançado brasileiro dos parisienses foi expulso e acusou o defesa-central espanhol de conduta racista. Entretanto, a conta da BeIN Sports MENA no Twitter - pertencente ao BeIN Media Group, que é detido pelo presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi - divulgou novas imagens dos momentos que marcaram a etapa final do clássico francês.

O L'Équipe refere que, nas novas imagens, é possível ver várias trocas de galhardetes verbais e físicos entre os dois jogadores, assim como outros ângulos até agora não divulgados. As imagens, acrescenta a publicação, poderão ajudar o Comité de Disciplina da Liga francesa a perceber se Álvaro González, jogador do Marselha, proferiu, ou não, algum insulto de cariz racial.