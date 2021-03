Cabecilhas da invasão ao centro de treinos do Marselha foram condenados a prisão

Instalações da Commanderie foram invadidas e alvo de destruição, no dia 30 do passado mês de janeiro, por cerca 300 adeptos da fação radical do emblema da Ligue 1

Um tribunal de Marselha condenou, esta segunda-feira, Rachid Zeroual e Cristophe Bourguignon, considerados os cabecilhas do ataque perpetrado ao centro de treinos do clube da Ligue 1, até doze meses de prisão.

Além desta dupla, mais dois adeptos radicais do emblema francês receberam uma pena, entre eles um tesoureiro de um grupo ultra, por arremesso de material pirotécnico.

O ano de prisão será cumprido em casa, com pulseira eletrónica e, na realidade, nenhum dos quatro condenados irá para um estabelecimento prisional francês.

As instalações da Commanderie foram invadidas e alvo de danos, no dia 30 do passado mês de janeiro, por cerca de 300 adeptos radicais da equipa do principal campeonato de França, então treinada por André Villas-Boas.

A poucas horas do jogo do Marselha com o Rennes, relativo à 22.ª jornada da Ligue 1 e adiado pelos incidentes, os "ultra" acederam furiosamente à casa forte do emblema gaulês em protesto contra o presidente Jacques-Henri Eyraund, debaixo de fogo pela série atravessada de cinco derrotas seguidas na Ligue 1.

Antes de serem controlados pela polícia do departamento de Bouches-du-Rhône já no interior das instalações - sete agentes ficaram feridos -, os adeptos marselheses deflagraram vários petardos, tochas de fumo vermelho e lançaram fogo-de-artifício.

Alguns dos invasores tentaram atingir com pedras o defesa espanhol Álvaro González, assim que este pediu calma desde uma varanda do edifício principal, que terá até sido invadido.

A Imprensa francesa relatou que foram vandalizados automóveis de vários jogadores, que foi escrito "Eyraud vai-te embora" nos muros do complexo desportivo, que ocorreram roubos e que arderam cinco árvores, referindo "prejuízos de várias centenas de milhares de euros".

A direção do Marselha classificou o ataque perpetrado à Commanderie como "inaceitável" e disponibilizou imagens do circuito de vigilância do complexo desportivo às autoridades policiais, que identificaram 25 pessoas.