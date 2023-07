Caballero termina carreira e assume lugar de adjunto do Leicester

Antigo guardião de Chelsea e Manchester City fez uma partida pelo Southampton

Willy Caballero é o novo adjunto do Leicester, informou o clube do Championship, este domingo.

O antigo guarda-redes do Chelsea e do Manchester City assume o lugar na equipa técnica de Maresca, depois de ter realizado uma partida pelo Southampton, na época passada.

