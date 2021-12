Butragueño e o sorteio anulado da Champions: "Lamentável e muito difícil de entender"

Emilio Butragueño, diretor de Relações Institucionais do Real Madrid

Dirigente do Real Madrid com palavras pouco simpáticas para com a UEFA

Emilio Butragueño, diretor de Relações Institucionais do Real Madrid, não reagiu de forma simpática à anulação do sorteio dos oitavos da Liga dos Campeões. O dirigente falou mesmo num episódio lamentável.

"Foi surpreendente, lamentável e muito difícil de entender, tendo em conta os milhões de adeptos que aguardavam pelo sorteio, assim como todas as pessoas ligadas ao futebol", afirmou, em declarações aos canais do clube.

Quanto à eliminatória com o PSG, o segundo e oficial adversário, depois do Benfica, o antigo jogador mostra-se confiante na capacidade dos merengues.

"Enfrentamos com todo o entusiasmo, conscientes do que esta competição significa para o clube e para os nossos adeptos. Conscientes das dificuldade que o rival nos pode causar, da categoria dos jogadores que possui, mas com a certeza de que a equipa de tudo fará para estar nos quartos de final", explicou.