Busquets rendido a ex-FC Porto: "Se não é o melhor, está entre os melhores..."

Declarações de Sergio Busquets, médio e capitão do Barcelona, no canal "Vamos", da Movistar Plus, cinco dias antes do clássico entre o emblema "blaugrana" e o Real Madrid [domingo, 20h00, no Santiago Bernabéu, estádio dos "merengues"].

Que Real Madrid espera depois da reviravolta na eliminatória com o PSG na Champions? "Foi uma eliminatória muito diferente na primeira e na segunda parte. As grandes equipas são capazes de fazer isso. Fazes um golo, logo a seguir outro... Espero um Real Madrid ambicioso que quer ganhar o jogo, como nós. Haverá uma luta para ter a bola, a ver quem é mais forte. Na Supertaça pôde ver-se isso, mesmo que eles tenham sido mais defensivos. Perante os seus adeptos quererão ser mais ofensivos e ter a bola."

Casemiro: "Se não é o melhor [jogador do Real Madrid] está entre os melhores. Basta ver os jogos e o percurso dele. Os jogadores que jogam nessa posição não são os mais vistosos. Fixas-te nos golos e nas assistências. A nossa tarefa é importante, estamos no meio da equipa, controlando e ordenando tudo. Admiro-o, é verdade.

Modric, Kroos ou Benzema, que jogador do Real Madrid gosta mais? "Gosto de todos os bons jogadores. Os três são-no. Não ficaria com nenhum, ficaria com os meus companheiros, que são aqueles com os quais convivo. Como amante do futebol sei valorizar o jogo e os jogadores de outras equipas."

Benzema é o jogador mais determinante de La Liga? "Sim, claro que sim. A nível estatístico, de golos, de confiança... Nota-se muito na sua equipa. Para eles é um luxo tê-lo [na equipa]."

O Barcelona recuperou a autoestima? "Está a ser tudo diferente. A autoestima, o estado de ânimo, a confiança... Chegou um treinador novo que fez várias mudanças e trouxe a sua filosofia que nos deu há tantos anos. Os novos têm entendido pouco a pouco. Somos uma equipa mais completa. Ainda nos falta muito, mas é este o caminho."