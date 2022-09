Busquets no Inter de Miami está "adiantado"

Médio do Barcelona termina contrato e no final da época pensa rumar à MLS e para a equipa de David Beckham

Ontem foi notícia que Sergi Busquets ia colocar um ponto final no seu ciclo dourado de quinze temporadas no onze do Barcelona e que a MLS poderia ser o destino, hoje o nome do Inter de Miami tem sido apontado com insistência como o seu futuro clube.

Manu Carreño, diretor do programa desportivo El Larguero, da Cadena SER, revelou que as negociações com o emblema de David Beckham estão numa fase adiantada.

Jordi Alba e Gerard Piqué, outros veteranos e pesos pesados dos catalães, também devem abandonar o clube no final da época. Pozuelo, espanhol que atua na MLS, já revelou recentemente que Courtois, Jordi Alba e Busquets lhe perguntaram insistentemente sobre as condições de vida nos Estados Unidos, sugerindo que o seu fim de carreira passará pela MLS.