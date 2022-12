Busquets como Xavi e Iniesta? Eliminação, saída da seleção e saída de Camp Nou

Médio do Barcelona pode imitar os antigos companheiros. Contrato termina no próximo verão e não há perspetivas de renovação

Sergio Busquets estará muito próximo de resolver, definitivamente, o seu futuro no Barcelona e na seleção. O médio deverá seguir o mesmo caminho dos antigos companheiros de setor, Xavi e Iniesta.

De acordo com o AS, a expectativa é que Busquets imite as decisões dos antigos colegas, ou seja, sair da seleção depois do Mundial do Catar e cumprir a última temporada em Barcelona, dizendo adeus no verão de 2023, quando termina contrato.

Xavi saiu de La Roja depois do Mundial 2014, antes de cumprir uma última temporada no Barcelona. Iniesta disse adeus a clube e a seleção num espaço de dois meses. Busquets pode fazer o mesmo, ainda que, neste caso, o destino deva ser a MLS.