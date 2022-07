Busquets caminha para a última época no Barcelona e tem a MLS em vista

Jornal Mundo Deportivo escreve que esta deverá ser a última época de Busquets no Barça. Rumar à MLS será uma hipótese e na companhia de... Messi.

Sergio Busquets termina contrato com o Barcelona em junho de 2023 e esta deverá mesmo ser a última temporada do médio no clube culé. Ao fim de 15 anos ao serviço da primeira equipa, o internacional espanhol (faz 34 anos a 16 de julho) tem em mente colocar um ponto final na etapa enquanto jogador do Barça e experimentar o campeonato norte-americano, refere o jornal catalão Mundo Deportivo.

"Vários clubes da MLS" terão tentado "seduzir" Busquets este verão, mas a intenção do centrocampista é de ficar mais um ano e, por isso, rejeitou todas as propostas. O Inter Miami, clube detido por David Beckham, será um dos maiores interessados e poderá querer juntar Busquets a Messi, que também termina contrato no final de 2022/23 (embora tenha a opção de prolongar o vínculo por mais um ano).