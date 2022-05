Burnley perde em casa com o Aston Villa e fica mais próximo da descida

Everton e Leeds podem aproveitar desaire para ganharem terreno na luta pela permanência

O Burnley perdeu este sábado por 1-3 na receção ao Aston Villa, um resultado que serve os interesses do Everton (18º) e do Leeds (17º), equipas que estão envolvidas na luta pela permanência na Premier League.

Em jogo da 36ª jornada da prova, a formação orientada por Steven Gerrard chegou ao intervalo com uma vantagem de dois golos, apontados por Danny Ings (7) e Buendia (31).

Ollie Watkins, aos 52, aumentou a contagem dos villans, isto até Cornet, ao cair do pano, ter marcado o único golo do Burnley, que mantém-se provisoriamente acima da linha de água, (16º lugar) com 34 pontos, os mesmos que soma o Leeds e mais dois do que a pontuação dos toffees, que têm um jogo em atraso.

O Everton e o Leeds, equipas imediatamente abaixo do Burnley, jogam no domingo contra, respetivamente, Leicester e Arsenal, pelo que, em caso de vitória de ambos, os clarets vão cair para a zona vermelha da Premier League.

Já o Aston Villa segue numa tranquila 11ª posição, com 43 pontos.