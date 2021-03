Burgos acredita que Messi vai jogar no Newell's Old Boys

Treinador da equipa argentina diz que Maradona jogou no clube e, por isso, o craque do Barcelona "também vai querer jogar"

Germán Burgos, mais conhecido por "El Pibe Burgos", deixou o Atlético de Madrid, onde era adjunto de Diego Simeone, para se estrear como treinador principal. Atualmente técnico do Newell"s Old Boys da Argentina, equipa onde começou Lionel Messi, que em tempos falou do do regresso à equipa que é seguidor desde criança. O antigo guarda-redes não escondeu o desejo de ver Messi com a camisola do Newell"s Old Boys. "Acredito nele, penso que pode dar ainda mais. Penso que ele não sairá de Barcelona porque é a sua casa, assim como a de Newell e penso que a dada altura ele virá para cá", afirmou Germán Burgos numa entrevista ao diário "La Capital" sobre o futuro de Messi.

Burgos comparou o capitão do Barcelona com Maradona também neste capítulo: "Se Diego Maradona jogou cá, Leo também vai querer jogar na primeira divisão argentina com o Newell"s. Acredito que em algum momento isso vai acontecer. Oxalá que seja em breve", atirou o treinador sobre o craque argentino que jogou na formação do​​ ​​​​​Newell"s, entre 1994 e 1999, onde fez 234 golos em 176 jogos, de acordo com os registos da Associação Rosarina de futebol.