Bundesliga: Wolfsburgo falha aproximação aos lugares europeus

Com este empate, o Wolfsburgo conserva o sétimo lugar, agora com 30 pontos

O Wolfsburgo falhou a aproximação aos lugares europeus do campeonato alemão, ao empatar 0-0 em casa do Schalke 04, último classificado, em jogo da 20.ª jornada da prova.

Com este empate, o Wolfsburgo conserva o sétimo lugar, agora com 30 pontos, a quatro do Friburgo, sexto, que pode ganhar mais algum terreno, caso vença na receção ao Estugarda nesta jornada.

Já o Schalke vinha de dois nulos nas duas rondas anteriores e somou o terceiro, estando agora com menos margem de manobra na Bundesliga, a qual ocupa o último lugar, com 12 pontos, a quatro do Estugarda, 16.º e em lugar de play-off de manutenção, e a sete do Bochum, a primeira equipa acima da zona de despromoção.