Bundesliga recusa pausar campeonatos para limitar evolução da pandemia

Organismo foi como que instado, por um dirigente do segundo escalão, a interromper a época já a partir de novembro, devido aos milhares de casos diários de covid-19

A direção da Liga alemã de futebol (DFL) recusou, esta quarta-feira, a sugestão de interromper os campeonatos profissionais do país, dada por um presidente de um clube da Bundesliga 2, que visava tentar conter o aumento de infeções por covid-19.

"A DFL tomou nota dos comentários do presidente [Helge Leonhardt ] do Erzgebirge Aue. A linha de actuação de todos os 36 clubes desde o início da pandemia tem sido sempre o cumprimento estrito das orientações governamentais. Um 'lockdown' autoimposto, no sentido da interrupção da época, não é uma questão que se coloque", afirmou, em comunicado publicado, o elenco diretivo da DFL.

Perante os números recordes consecutivos de infeções por covid-19 na Alemanha, Helge Leonhardt pedira a pausa das provas já a partir de novembro, considerando que a cúpula da Bundesliga deveria ter como prioridade a segurança das pessoas.

Nesta quarta-feira, o organismo geral de saúde da Alemanha registou mais um número recorde (66.884) de novas infeções por ​​​​​​​covid-19 e mais 335 mortes, o que perfaz um total de quase 100 mil óbitos desde o início da pandemia no país.