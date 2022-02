Bundesliga disputada num sistema de play-off? "No Bayern estamos abertos a novas ideias"

A possibilidade de a Bundesliga deixar de ser disputada num "campeonato corrido" e passar a ser jogada num sistema de play-offs, como noutras modalidades, está a ser discutida na Alemanha. O Bayern não se opõe, embora o atual formato lhe seja muito favorável nos últimos anos.

O poderio e o domínio do Bayern Munique na Alemanha faz com que o campeonato seja pouco emocionante, pelo menos no que toca à questão do título. Os bávaros caminham para a décima conquista consecutiva, recorde-se. E, por essa razão, segundo a imprensa daquele país, há conversas entre a Federação e a Liga alemãs para discutir um possível sistema de play-off, como acontece no basquetebol, por exemplo.

Relativamente a este assunto, o Bayern assume uma posição favorável, ao que parece. Em conversa com a revista Kicker, o CEO Oliver Khan mostrou-se agradado. "A liga tornar-se-ia mais atrativa se houvesse mais competição entre os clubes dos lugares cimeiros. Não há linhas vermelhas para mim. Se os play-offs ajudarem, então falaremos sobre isso. Acho que é entusiasmante discutirmos novos modelos para a Bundesliga. A Liga dos Campeões também terá um novo formato a partir de 2024 e todo esperamos muito disso. Um modelo na Bundesliga com meias-finais e finais seria mais entusiasmante para os adeptos, portanto faz sentido passar na ideia. No Bayern estamos sempre abertos a novas ideias", comentou o antigo guarda-redes.

No entanto, segundo a publicação, há clubes que são contra esta mudança. Casos do Bayer Leverkusen, do Eintracht Frankfurt e do Union Berlim.

Citado pela Kicker, um representante da Liga afirmou que uma decisão deste tipo está "longe de ser implementada" e que tem de ser "discutida intensamente com os clubes e os órgãos responsáveis". "A Bundesliga vai preparar cuidadosamente este processo de debate aberto que levará a cabo junto dos clubes nos próximos meses", explicou.