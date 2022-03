Bundesliga: Bayern vence com goleada,Tiago Tomás dá vitória ao Estugarda

O Bayern regressou com uma goleada às vitórias na Bundesliga, ao receber e vencer o Union Berlim por 4-0, numa ronda em que Tiago Tomás deu o triunfo ao Estugarda.

O jogo da 27ª jornada entre Bayern e Union Berlim permitiu aos bávaros aumentarem para sete pontos a diferença para o segundo classificado, ainda que possa ser provisória a vantagem, tendo em conta que o Dortmund visita no domingo o Colónia.

Na Allianz Arena, depois de empates com Hoffenheim e Bayer Leverkusen, a formação de Munique teve este sábado um jogo de sentido único, em que já vencia ao intervalo, com golos de Coman (16 minutos), Nianzou (25) e Lewandowski (45+1, de penálti).

O implacável avançado polaco, que já leva 31 golos marcados na Bundesliga, ainda bisou na segunda parte, praticamente no reatamento, aos 47, fixando o resultado nos 4-0, e dando oportunidade a que o treinador Nagelsmann mexesse na equipa.

Em Estugarda, Tiago Tomás, cedido pelo Sporting já no mercado de inverno, fez o terceiro golo desde que chegou, mas desta vez com uma importância acrescida, ao dar a vitória ao Estugarda, aos 85 minutos.

O avançado aproveitou uma sobra de bola e um ressalto num companheiro de equipa, para, desde o lado esquerdo do ataque, desferir um pontapé fulminante, com a bola a passar por cima do guarda-redes do Augsburgo (3-2).

A vitória permitiu ao Estugarda (14º) respirar um pouco mais na fuga à zona de descida, com a equipa a ter os mesmos 26 pontos de Augsburgo (15º) e Hertha Berlim (16º), e com mais um do que Arminia Bielefeld (17º), já em zona de descida direta e que foi goleado em casa do Mainz (nono), por 4-0.

Também o Hertha Berlim pôde ganhar algum fôlego, com a equipa a ter conseguido a primeira vitória de 2022 e logo diante do candidato europeu Hoffenheim (sexto), derrotado por claros 3-0 na visita à capital.

No grupo da frente, também o Friburgo, quarto, pode perder terreno e sair da zona da Liga dos Campeões, ao não ter ido além de um empate sem golos na visita ao lanterna-vermelha Greuther Furth (18º).

Um empate que deixa o Friburgo à mercê do Leipzig, com a equipa de André Silva, que está a apenas um ponto, a receber no domingo o Eintracht Frankfurt.

Também no domingo, em jogos que fecham a ronda, o Wolfsburgo (12º) recebe o Bayer Leverkusen (terceiro) e o Colónia (sétimo) o Dortmund (segundo), de Raphael Guerreiro.