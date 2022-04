Bundesliga anuncia perdas de mais de mil milhões de euros em dois anos

Redação com Lusa

Os clubes alemães das primeira e segunda divisões de futebol perderam mais de mil milhões de euros desde o início da pandemia de covid-19, anunciou esta sexta-feira a Liga (DFL) na apresentação do seu relatório anual.

Na temporada 2020/21, "a receita total dos dois campeonatos caiu mais de 750 milhões de euros em relação à última antes da pandemia (2018/19): de 4,8 para 4,05 mil milhões de euros", disse a presidente da DFL, Donata Hopfen.

"A quebra do volume de negócios no final das duas primeiras épocas afetadas pela covid-19, 2019/20 e 2020/21, ultrapassa mil milhões de euros", especificou a presidente da DFL.

Esse déficit vem principalmente de jogos disputadas à porta fechada ou diante de um público reduzido. Dois anos após o início da pandemia, os estádios alemães ainda não recuperaram a sua capacidade total de acolher espetadores.

Em 2020/21, as receitas de bilheteira diminuíram cerca de 95 por cento em comparação com a última época pré-pandémica, passando de cerca de 650 milhões de euros em 2018/19 para apenas 35,5 milhões de euros na época passada.

A situação teve um impacto muito forte no emprego, com o número de funcionários do futebol profissional a cair 50 por cento, para 26.183 funcionários contra 52.786 em 2019/20.

Os empregos indiretos (essencialmente serviços em dia de jogo) caíram 80 por cento. Esses números referem-se aos 36 clubes alemães que são membros da DFL, 18 na primeira divisão e 18 na segunda.

Além disso, os direitos de transmissão televisiva e as receitas de marketing também caíram na última temporada.

"Estamos a enfrentar uma situação sem precedentes", disse Donata Hopfen, acrescentando que "a era de crescimento que parecia evidente parece ter acabado".

Esta situação, adianta, poderá repercutir-se no desenvolvimento do futebol alemão e, possivelmente, na forma de financiamento dos clubes, num país em que proíbe um único investidor de obter o controlo maioritário dentro de um clube.