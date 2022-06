Buffon rendido à possibilidade Di María: "Na liga italiana seria como Maradona"

Argentino tem sido associado à Juventus, depois da despedida do futebol francês e do PSG. Talento do jogador é muito respeitado pelo guardião

O futuro de Di María pode passar por Itália e, caso tal venha a ser confirmado, o argentino já tem à sua espera no país da massa e da pizza um fã: a lenda da Juventus e da seleção, o guardião Gianluigi Buffon.

"Di María na liga italiana seria como o Maradona. Hoje, a Serie A está tecnicamente empobrecida e o Ángel tem muita qualidade. Ultrapassa o adversário com facilidade, é decisivo no golo, é bom a ajudar, corre em todo campo e cumpre vários papéis", referiu o guarda-redes de 44 anos, em declarações à La Gazzetta Dello Sport.

Na capital francesa de 2015 a 2022, Di María fechou a sua passagem no PSG com números impressionantes: 295 jogos, 92 golos e 18 títulos coletivos.