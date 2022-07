Buffon prepara 28.ª época da carreira: "Podia reformar-me aos 55 anos"

Guardião, de 44 anos, tem contrato até 2024 com o Parma, da segunda divisão italiana, onde iniciou a carreira

Gianluigi Buffon, aos 44 anos, está a preparar a 28.ª temporada da carreira e, tendo por base as últimas declarações do lendário guarda-redes, a aposentadoria está ainda muito longe dos seus planos.

"Podia reformar-me aos 55 anos...", brincou o guarda-redes num convívio com adeptos do Parma, onde chegou na temporada passada e se estreou como profissional, na longínqua época 1995/96.

"Joguei 10 anos no Parma na minha primeira vida, depois 20 anos na Juve, um em Paris e agora estou de volta para fechar o círculo aqui. E não tenho 100 anos...", acrescentou Buffon, que revelou que pensa no fim de carreira há... uma década.

"Há 10 anos que penso quando me irei aposentar, mas continuo sempre... Tive experiências importantes que me permitiram conhecer o futebol, mas não tenho 100 por cento de certeza. Vou ficar neste mundo. Talvez viva outra coisa", concluiu o guardião, que tem contrato até 2024 com o Parma.

Na temporada passada, Buffon