Buffon, o PSG e um famoso penálti na Champions: "Quando penso nessa noite, emociono-me"

Declarações do experiente guarda-redes italiano em entrevista concedida beIN Sports.

Gianluigi Buffon, experiente guarda-redes italiano agora ao serviço do Parma, abordou vários temas em entrevista concedida à beIN Sports, entre eles o polémico penálti que decidiu a eliminatória dos quartos de final da Champions, entre Juventus e Real Madrid, em 2018, bem como a mudança que se seguiu, para o PSG, onde esteve apenas uma temporada, tendo realizado 25 jogos.

"Lembro-me muito bem dessa noite [da Liga dos Campeões] e digo algo muito importante. Aquela noite foi o momento em que me senti mais orgulhoso de ser capitão da minha equipa [Juventus]. Quando penso nisso, fico emocionado, porque só um grupo forte, com coragem e espírito guerreiro, podia pensar na remontada [Real Madrid tinha vencido por 3-0 fora na primeira mão dos quartos de final da Champions]", começou por dizer.

"Quando fomos a Madrid tivemos a força necessária para dar a volta ao resultado. Foi uma sensação de bem-estar que eu não havia experimentado antes, o momento em que me senti mais orgulhoso de ser o capitão. Depois acabou mal [a Juventus estava a vencer por 3-0 em Madrid, mas um penálti cometido por Benatia, que Ronaldo converteu já na compensação, decidiu a eliminatória], mas pus de lado as coisas de que não gosto", concluiu sobre o tema, falando depois da mudança para o emblema parisiense.

"Um dia, em finais de março, em Turim, perguntaram-me: "Decidiste sair [da Juventus]? Disse-lhes que sim, com razão. Para brincar, acrescentei: 'se me ligarem de PSG, Real Madrid ou Barcelona, talvez aceite. Após 20 dias, o PSG telefonou-me e eu disse que sim. Fascinava-me uma equipa com muito potencial na Liga dos Campeões e isso era um incentivo importante, além de que poderia ter uma experiência fora de Itália e continuar a jogar a um nível muito elevado. Ao falar com a minha família, repito frequentemente que é uma experiência que voltaria a fazer mil vezes. Estou agradecido a Paris. Senti-me amado e respeitado pelos parisienses. Paris estará sempre no meu coração", terminou.