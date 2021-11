Bruno Lage quer a contratação permanente de Hee-Chan e Wolves conhecem valores

Sul-coreano marcou quatro golos em oito jogos pelo Wolverhampton.

Após não conseguir repetir no Leipzig o que havia feito no Red Bull Salzburgo, Hwang Hee-Chan acabou emprestado na última janela de transferências ao Wolverhampton para tentar a sorte na Premier League. E acabou por encaixar como uma luva na equipa do português Bruno Lage.

Em oito jogos, o avançado sul-coreano já marcou quatro golos. É um dos destaques da equipa que está em 7.º na classificação do campeonato inglês. Com empréstimo até junho de 2022, os Wolves já deram a conhecer ao Leipzig que querem ficar com Hee-Chan em definitivo.

De acordo com o Daily Telegraph, os ingleses estarão a acelerar o processo para contratar o jogador de 25 anos permanentemente por 16,5 milhões de euros. Na última temporada, o sul-coreano marcou apenas 3 golos em 26 jogos. Em 2019/20, com o Salzburgo, havia marcado 16 golos em 40 jogos.