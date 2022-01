Bruno Lage pode perder avançado neste mercado: "Não sei nada sobre isso"

Adama Traoré tem sido apontado a alguns clubes, como o Tottenham, e poderá deixar o Wolverhampton neste mês.

Após a vitória por 3-0 sobre o Sheffield United, na Taça de Inglaterra, Bruno Lage foi questionado sobre a possível saída de Adama Traoré, jogador que tem mercado e poderá deixar mesmo o Wolverhampton neste mercado de inverno. O treinador português garantiu que não sabe nada sobre o assunto e que está feliz com todos os jogadores que tem.

"Não sei nada sobre isso. Mas diria que, no geral, o mais importante no futebol é que as coisas sejam positivas para o jogador e para o clube. Estou contente com toda a gente, estou contente com o Adama e com os outros jogadores que tenho para essa posição", vincou Lage.

O Tottenham é um dos interessados no avançado espanhol.