Bruno Lage deixa sair ex-Boavista rumo ao futebol turco

Gustavo Sauer já de despediu do Botafogo. Vai jogar no Rizespor

Gustavo Sauer, camisola dez do Botafogo que esteve três épocas e meia no Boavista, vai mudar-se para o Rizespor, da Turquia.

O criativo já de despediu dos colegas no balneário e o Botafogo de Bruno Lage já tem tudo acertado com os turcos para um empréstimo de uma época, com opção de compra.

O motivo da saída foi o salário, um dos maiores no clube brasileiro.

O Botafogo, recorde-se, acaba de contratar Diego Costa.