Bruno Henrique volta a treinar às ordens de Paulo Sousa

Paulo Sousa, treinador do Flamengo

Flamengo prepara decisão do Carioca contra o Fluminense com algumas baixas mas recuperou o avançado

A equipa de Paulo Sousa treinou para preparar a primeira mão da final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, em que enfrenta o Fluminense, e contou com uma novidade: Bruno Henrique.

O avançado tinha-se lesionado no encontro de dia 16 de março com o Vasco da Gama mas já voltou a treinar com o grupo, podendo ser opção contra o grande rival.

Em contrapartida, Paulo Sousa não irá contar com vários nomes importantes como Arrascaeta e Isla, ambos ao serviço das respetivas seleções, ou Rodrigo Caio e Pablo, lesionados.