Bruno Guimarães: o desejo de José Mourinho custa 30 milhões de euros

Bruno Guimarães, médio do Lyon, é o desejo do treinador português para reforçar a equipa italiana.

Na terceira temporada consecutiva na equipa do Lyon, o médio Bruno Guimarães é alvo de José Mourinho para reforçar a Roma na próxima janela de transferências, em janeiro. A equipa italiana estaria disposta a investir cerca de 30 milhões de euros para contratar o jogador brasileiro.

A informação é do jornal "Gazzetta dello Sport", também divulgada e confirmada no Brasil pelo "Globoesporte. O médio de 24 anos soma 68 jogos no Lyon, com três golos e seis assistências.

Nesse período, contou com três internacionalizações pelo Brasil. Ainda com a seleção brasileira, conquistou o ouro olímpico em Tóquio'2020.