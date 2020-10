Bruno Fernandes titular, Cavani em estreia e United e Chelsea atrasam-se

Empate sem golos na sexta ronda da Premier League.

Manchester United e Chelsea empataram a zero no jogo grande da sexta ronda da Liga inglesa de futebol e atrasaram-se ainda mais na luta pelos lugares cimeiros, na estreia de Edinson Cavani pelos red devils.

Em Old Trafford, o internacional português Bruno Fernandes foi titular na equipa da casa, mas desta vez ficou em branco, num encontro em que a principal figura foi o guarda-redes do Chelsea, o senegalês Édouard Mendy, que manteve o nulo até final.

Num jogo em que o United esteve mais perto de marcar, Mendy somou várias boas intervenções, incluindo uma defesa determinante já durante o tempo de compensação, impedindo Rashford que dar a vitória à formação de Manchester.

Depois de ter sido o principal alvo do Benfica durante o mercado de transferências, situação confirmada pelos próprios dirigentes dos "encarnados", o avançado uruguaio Cavani fez a sua estreia no Manchester United, tendo sido lançado aos 58 minutos para o lugar de James.

Com este resultado, o Chelsea segue no sexto posto, com nove pontos, enquanto o Manchester United está num surpreendente 15.º posto, com sete.

Antes, no dérbi de Londres, o Crystal Palace foi ao campo do Fulham, último classificado, vencer por 2-1 e subiu provisoriamente ao quinto posto, com 10 pontos.

O costa-marfinense Zaha, com um golo e uma assistência, esteve em destaque no Palace.

Ainda hoje, o campeão Liverpool recebe o Sheffield United.