Bruno Fernandes persegue a raposa no Boxing Day. Confira os jogos

Manchester United vai ao campo do Leicester de olhos postos no segundo lugar da Premier League, que é atualmente dos foxes. A tarde do dia 26 continua com um dérbi londrino

A Premier League tem, no dia 26, o habitual Boxing Day e com jogos grandes para animar a jornada 15.

O Manchester United de Bruno Fernandes está a cinco pontos da liderança do Liverpool, tendo menos um jogo, e desloca-se ao campo do Leicester de Ricardo Pereira. A um ponto dos foxes, os red devils querem subir a segundos.

A tarde prossegue com um dérbi londrino. Dum lado o Arsenal de Cédric Soares, que está num periclitante 15.º lugar, do outro o Chelsea, que quer fugir ao Tottenham, com quem está empatado no quinto lugar.

O Manchester City, com Gabriel Jesus e Walker afastados por covid-19, recebe o Newcastle às 20h00. No oitavo lugar, a oito do topo (menos um jogo também), os citizens só podem pensar em vencer. Rúben Dias confirma exatamente isso: "Sabemos que um ponto é sempre um ponto e não é o pior cenário. Ao longo da época acontece, mas temos sempre de querer vencer e ter o discernimento para que, quando isso aconteça, levantar a cabeça e continuar. É esse o espírito que pode fazer de ti um campeão."

O Liverpool recebe o West Bromwich e o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo defronta o Tottenham de José Mourinho mas só no domingo, dia 27.

Jogos de sábado da jornada 15 da Premier League

Leicester-Man United 12h00

Aston Villa-Crystal Palace 15h00

Fulham-Southampton 15h00

Arsenal-Chelsea 17h30

Sheffield-Everton 20h00

Manchester City-Newcastle 20h00