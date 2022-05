Bruno Fernandes: "Não há nada que possamos fazer senão terminar da melhor forma"

Bruno Fernandes, médio português do Manchester United

Médio português do Manchester United salientou, após o triunfo caseiro sobre o Brentford (3-0) que os red devils quiseram deixar boa imagem na despedida de Old Trafford em 2021/22 e quer repetir o exemplo no que ainda resta da temporada, vista pelo próprio como aquém das expectativas.

Golo marcado ao Brentford: "Há muito tempo que eu não marcava. Obviamente, estou feliz, mas esses números não contam para mim. Quero obter números com troféus e não com golos".

Despedida ante os adeptos: "No último jogo da época em casa, queríamos dar um bom resultado e ter um bom desempenho. O nosso padrão não tem sido o mesmo que esperamos, mas no último jogo da época terminamos bem em casa. Temos mais jogos para fazer, por isso há que concentrar neles."

Vitórias até ao fim: "Temos sempre de dar algo. Os adeptos têm sido fantásticos a apoiar-nos. A nossa época não tem estado ao nível que deveria estar, mas não há nada que possamos fazer agora senão terminar da melhor forma possível, ganhar jogos e depois de pensarmos na época seguinte".