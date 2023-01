Bruno Fernandes marcou, mas o United viu quebrada uma série vitoriosa

Equipa de Erik ten Hag empatou em casa do Crystal Palace.

O Manchester United deixou fugir, esta quarta-feira, a 10.ª vitória consecutiva, entre todas as competições, ao empatar (1-1) em casa do Crystal Palace, jogo em atraso da ronda sete da Premier League.

Com o reforço Weghorst titular no ataque, e sem o lesionado Diogo Dalot, a equipa orientada por Erik ten Hag adiantou-se no marcador ao minuto 43, quando Bruno Fernandes concluiu com classe uma jogada na qual beneficiou de uma assistência de Eriksen.

Nos descontos do segundo tempo, a formação da casa chegou ao empate, por intermédio de Olise.

Com este resultado, o United iguala o Manchester City no segundo posto do campeonato, com 39 pontos em 19 jogos, mais um realizado do que os citizens. Lidera o Arsenal, com 47 pontos em 18 encontros.