Bruno Fernandes marca três e Manchester United goleia no arranque

O jogador português esteve em destaque no arranque do campeonato inglês

O internacional português Bruno Fernandes estreou-se este sábado com um hat-trick na época 2021/22 da liga inglesa, sendo o marcador de serviço na vitória por 5-1 do Manchester United frente ao Leeds.

À passagem da meia hora de jogo, Bruno Fernandes inaugurou o marcador, após uma assistência de Paul Pogba, o internacional francês que teve interferência direta em quatro dos cinco golos da equipa da casa.

Luke Ayling empatou a partida, aos 48 minutos, mas o Mason Greenwood repôs a igualdade (52), de novo, após assistência de Pogba.

Pouco depois, em apenas seis minutos, Bruno Fernandes ampliou a vantagem, garantindo o seu primeiro hat-trick em Inglaterra, marcando aos 54 e aos 60 minutos, a passes de Pogba e Lindelof, respetivamente.

Em Old Trafford, Fred fechou a contagem aos 68 minutos, de novo, após passe de Pogba, e colocou os "reds" em igualdade pontual com o Brentford, que no regresso ao primeiro escalão 75 épocas depois, se estreou na sexta-feira na liga inglesa com um triunfo sobre o Arsenal, por 2-0 no jogo que marcou o arranque da temporada.