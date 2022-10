Bruno Fernandes marca na vitória do United e Ronaldo não sai do banco

Triunfo dos red devils por 2-0 frente ao Tottenham.

O Manchester United regressou esta quarta-feira aos triunfos na Premier League, depois do nulo na receção ao Newcastle. A formação de Erik ten Hag recebeu e venceu o Tottenham por dois golos sem resposta, com Bruno Fernandes a fechar as contas do encontro.

Cristiano Ronaldo voltou à condição de suplente e não foi lançado durante um jogo que apenas teve golos na segunda parte. Fred fez o 1-0 ao minuto 47 e Bruno Fernandes, naquele que é apenas o segundo golo da época, fixou o resultado final aos 69.

O United está no quinto lugar, com 19 pontos em dez jogos, enquanto o Tottenham, terceiro, tem 23 em 11 partidas.