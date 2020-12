Bruno Fernandes marca, mas Manchester United falha "assalto" ao segundo lugar

Empate mantém o Leicester no segundo lugar, à condição.

Leicester e Manchester United empataram este sábado, 2-2, em partida da 15.ª jornada da Premier League, a primeira do Boxing Day de 2020.

No King Power Stadium, Bruno Fernandes voltou a reclamar protagonismo. Aos 23 minutos, o médio português assistiu Rashford para o primeiro golo da partida. Pouco depois, Bruno perdeu a bola em zona de risco e os "foxes" restabeleceram a igualdade por intermédio de Harvey Barnes.

Já no segundo tempo, o internacional luso fez mesmo o gosto ao pé, aos 79', mas os anfitriões voltaram a precisar de pouco tempo para responder, graças a um desvio do "inevitável" Vardy, que ainda contou com um toque de Tuanzebe na bola para bater De Gea.

Com este resultado, o Leicester passa a somar 28 pontos e mantém o segundo lugar da Liga inglesa à condição, seguido do United, com 27. Logo depois, surge o Everton, com 26 pontos, seguido de Chelsea e Tottenham, ambos com 25; as três equipas ainda vão disputar os respetivos jogos da 15.ª ronda da Premier League.

Bruno Fernandes, por sua vez, chegou ao 14.º golo da temporada pelo Manchester United contabilizando todas as provas (total de 22 jogos).