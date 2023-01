Bruno Fernandes marca e o Manchester United aproxima-se da final da Taça da Liga

Médio português apontou o terceiro golo dos red devils na visita ao Nottingham Forest.

O Manchester United, com Bruno Fernandes em destaque, venceu esta quarta-feira por 3-0 na visita ao Nottingham Forest, ficando mais perto da final da Taça da Liga inglesa.

Em jogo da primeira mão das meias-finais da prova, Marcus Rashford mostrou continuar em grande forma, apontando um grande golo logo aos seis minutos, na sequência de uma jogada individual.

Ao cair do pano do intervalo (45'), Wout Weghorst estreou-se a marcar pelos red devils, com Bruno Fernandes a fixar os números finais da vitória aos 89 minutos, com um remate de primeira.

A segunda mão da eliminatória está marcada para o dia 1 de fevereiro (20h00), em Old Trafford. Quanto à outra meia-final, o Newcastle leva uma vantagem magra sobre o Southampton (1-0), após ter vencido na terça-feira em casa dos saints.