Bruno Fernandes marca, Cristiano Ronaldo bisa e Manchester United vence o Arsenal

Com o bis esta quinta-feira, Cristiano Ronaldo passou dos 800 golos na carreira.

Cristiano Ronaldo viveu mais uma das suas noites históricas com a camisola do Manchester United. O internacional português foi o destaque do jogo com o Arsenal, com dois golos marcados (52' e 70'). Mais do que isso, o avançado de 35 anos ultrapassou a marca dos 800 golos na carreira: agora são 801.

O médio Bruno Fernandes também voltou a marcar. Os golos portugueses garantiram a vitória dos red devils com uma reviravolta no Old Trafofford (3-2), após a equipa sair atrás do marcador. Smith Rowe, aos 17', com um golo polémico, e Ödegaard (54') fizeram os gols dos visitantes.

Com a vitória, o Manchester United chegou a 21 pontos e ocupa o 7.º posto, enquanto o Arsenal, com 23, está em 5.º. O Chelsea lidera com 33. Na 15ª jornada, o Manchester United recebe o Crystal Palace, no domingo. No dia seguinte, o Arsenal visita o Everton.