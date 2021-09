Bruno Fernandes falha penálti na compensação e Villa ganha em Old Trafford

Jogo marcou o regresso de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes ao onze do Manchester United.

A semana até começou bem, com o penálti defendido por De Gea que valeu os três pontos na visita ao West Ham, mas, depois, duas derrotas seguidas para o Manchester United, que voltou a perder em casa, desta vez, diante do Aston Villa, por 0-1.

Num jogo em que os visitantes foram sempre um osso duro de roer, os momentos de maior emoção apareceram só nos minutos. Hause marcou de cabeça aos 88 e, logo a seguir, Bruno Fernandes desperdiçou uma grande penalidade, enviando a bola para a bancada.

Com este resultado, o Manchester United fica com os mesmos pontos de Chelsea e Manchester City, que se defrontaram neste sábado, e também com os mesmos 13 do Liverpool, que ainda terá de jogar nesta jornada.