Bruno Fernandes carrega vitória do Manchester United, Newcastle também vence

Médio português chegou aos 100 golos marcados em campeonatos.

O Manchester United, com Diogo Dalot e Bruno Fernandes a titulares, venceu este domingo por 1-0 na receção ao Aston Villa, em jogo da 34.ª jornada da Premier League, ao passo que o Newcastle também sorriu em casa frente ao Southampton (3-1).

Em Old Trafford, o único golo da partida surgiu aos 39 minutos, com Bruno Fernandes a chegar aos 100 golos marcados em campeonatos.

Já em St. James Park, os magpies até começaram o jogo com o pé esquerdo, sofrendo um golo de Carlos Alcaraz aos 41 minutos, mas conseguiram virar o marcador na segunda parte, após golos de Callum Wilson (54' e 81') e um autogolo de Theo Walcott (79').

Fruto das vitórias, o Newcastle continua de forma provisória no terceiro lugar da Premier League, com 65 pontos, mais dois do que o United (63), que tem um jogo a menos.

Por outro lado, o Aston Villa segue em sexto lugar, com 54 pontos, podendo vir a ser ultrapassado pelo Liverpool (sétimo, com 53 e dois jogos a menos) e o Brighton (oitavo, com 52 e três jogos a menos) e o Southampton continua em último, com 24 pontos, estando a seis de distância da zona segura.

