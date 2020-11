Bruno Fernandes brilha na vitória do United... e ainda Cavani

Manchester United triunfou por 3-1 em casa do Everton. Português bisou e o avançado uruguaio fechou as contas.

Dois golos e uma assistência do internacional português Bruno Fernandes valeram ao Manchester United o regresso às vitórias, no reduto do Everton (3-1), em encontro da oitava jornada da Liga inglesa de futebol.

No Goodison Park, em Liverpool, os locais marcaram primeiro, aos 19 minutos, pelo brasileiro Bernard, servido pela cabeça de Carvert-Lewin, mas o ex-jogador do Sporting deu a volta ao resultado ainda na primeira parte.

Bruno Fernandes empatou o jogo aos 25 minutos, de cabeça, no coração da área, após centro da esquerda de Luke Shaw, para, aos 32, dar vantagem aos red devils, num centro da esquerda para a cabeça de Rashford, que não tocou na bola a enganou Pickford.

Na segunda parte, o United defendeu a vantagem e já na parte final dos descontos, aos 90+5 minutos, ainda chegou ao terceiro golo, com Bruno Fernandes a conduzir um contra-ataque e a isolar o uruguaio Edinson Cavani, que marcou o primeiro golo pelo United.

O Manchester United acabou, assim, com uma série de dois desaires consecutivos - na receção ao Arsenal (0-1), para a Premier League, e no reduto do Besaksehir (1-2), para a Champions - e somou o segundo triunfo nos últimos jogos do campeonato, sendo que, fora, alcançou a terceira vitória em três jogos.

Por seu lado, o Everton, que estava invicto em casa (duas vitórias e um empate), somou o terceiro desaire consecutivo na prova e quarto jogo sem ganhar.

Apesar do triunfo, o Manchester United ainda só está, e de forma provisória, no 13.º lugar da tabela, com 10 pontos, em sete jogos, enquanto o Everton é quinto, com 13, em oito.