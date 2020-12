Bruno Fernandes bisa e Manchester United esmaga o Leeds na Premier League

Manchester United fez umaexibiçãode gala este sábado, no Old Trafford. Inspirada, a equipa do técnico norueguês Solskjaer goleou o Leeds United por 6-2.

O médio escocês McTominay logo nos primeiros instantes do jogo (1' e 3') e o internacional português Bruno Fernandes (aos 19' e 69') bisaram. Victor Lindelöf, aos 37', e Daniel James, aos 66', completaram o marcador. Liam Cooper e Stuart Dallas, aos 42' e 73' reduziram para o Leeds.

Com mais duas bolas dentro da baliza, Bruno Fernandes chegou ao nono golo na Premier League e o 13º na temporada. O português ainda foi o responsável pela assistência para o primeiro golo de McTominay.

Com o triunfo, o United agora soma 26 pontos e ultrapassa Manchester City, Southampton e Tottenham e iguala o Everton no terceiro lugar - ficando à frente pelos critérios de desempate. O Leeds (com pior defesa da competição: sofreu 30 golos) soma com 14 pontos, mantém-se na 14ª classificação. A jornada ainda está em andamento.

Na próxima jornada do campeonato inglês, o Manchester United tem o confronto direto com o Leicester, no sábado. O Leeds, por sua vez, recebe no domingo o Burnley.