Bruno Fernandes ajuda ao triunfo do Manchester United sobre o Leeds

Internacional português marcou um dos golos da vitória dos "red devils" frente ao Leeds.

O Manchester United visitou e venceu este domingo o Leeds, por 4-2, em jogo da 26.ª jornada da Premier League.

Os "red devils", com Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo como titulares - Diogo Dalot não saiu do banco -, começaram bem a partida, com dois golos, aos 34' através de Harry Maguire e aos 45'+5' por Bruno Fernandes, mas iniciaram mal o segundo tempo, tendo o Leeds empatado, com golos de Rodrigo e Raphinha, praticamente de seguida, aos 53' e 54'.

No entanto, Fred, aos 70', e Elanga, aos 89', fizeram com que o triunfo não fugisse aos comandados de Ralf Rangnick.

O Manchester United triunfa assim pelo segundo jogo consecutivo na Premier League, ocupando o quarto lugar da tabela, com 46 pontos, menos quatro do que o terceiro, Chelsea (50), que tem menos um jogo, e mais quatro do que o quinto, o West Ham (42).