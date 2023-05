Bruno Alves festeja título de campeão como diretor desportivo do AEK

AEK goleou o Volos, por 4-0, e sagrou-se campeão da Grécia. Bruno Alves, antigo internacional português, é o diretor desportivo da equipa de Atenas.

O AEK Atenas é o novo campeão da Grécia. Festejou pela última vez em 2017/18 e agora conquista o 13.º título, sucedendo ao Olympiakos (que tinha três campeonatos consecutivos).

A equipa que tem o português Bruno Alves como diretor desportivo e orientada pelo argentino Matyas Almeida bateu, na derradeira jornada da liga, o Volos, sexto colocado, por 4-0, com golos de Zuber Gacinovic, Pineda e Szymanski, terminando a prova com 83 pontos

Em segundo lugar ficou o Panathinaikos, com 78 pontos. O Olympiakos foi terceiro, com 73, o PAOK foi quarto, com 67, e o Aris quinto, com 51.

Bruno Alves, de 41 anos, cumpre a primeira época como diretor desportivo do AEK. Terminou a carreira de futebolista em 2021/22, ao serviço dos gregos do Apollon Smyrnis.

Tratou-se, então, do primeiro troféu enquanto dirigente de Bruno Alves, de 41 anos e que só na última temporada pendurou as chuteiras. Mas a boa onda pode prosseguir já no próximo dia 24, na final da Taça, que a equipa ateniense vai tentar ganhar pela 15.ª vez diante do PAOK, de Salónica, cujo plantel está recheado de portugueses - Vieirinha, Rafa Soares, Tiago Dantas, André Ricardo, Filipe Soares e Nélson Oliveira.

Ao longo de uma carreira de futebolista que arrancou, como sénior, em 2001/02, o antigo defesa-central formado no Varzim e no FC Porto amealhou 17 troféus, com o Euro"2016 à cabeça. Foi quatro vezes campeão português, ganhou três Taças de Portugal e outras tantas Supertaças (pelos dragões), duas ligas, uma Taça e uma Supertaça da Rússia (Zenit), uma liga e uma Supertaça da Turquia (Fenerbahçe). Vestiu ainda as camisolas de Farense e V. Guimarães por empréstimo dos portistas, Cagliari e Parma (Itália), Rangers (Escócia), Apollon Smyrnis e... AEK, ambos da Grécia e, respetivamente, como último clube da carreira, em 2021/22, e como primeiro experiência no estrangeiro, em 2004/05 (treinado por Fernando Santos), antes de regressar e afirmar-se como titular na defesa portista.