Brunão Gonçalves na equipa da semana da Liga do Azerbaijão

Brunão Gonçalves, central do Turan

Central brasileiro do Turan figura no lote de figuras da terceira ronda do campeonato azeri.

Brunão Gonçalves, central que, na última época, defendeu as cores do Leixões, integrou a equipa ideal da 3.ª jornada da Liga do Azerbaijão.

Leia também FC Porto Nico González candidato a maestro no FC Porto Espanhol não esperava alinhar de início, mas marcou pontos na luta por uma vaga num sector a abarrotar

O defesa, de 26 anos, cumpriu 90 minutos na vitória (2-0) do Turan, que agora representa, sobre o Kapaz. A exibição segura valeu-lhe um lugar entre os destaques da semana no futebol azeri.

Em Portugal, além do Leixões, Brunão representou, ainda, o Arouca.