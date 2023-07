Brozovic já está no Algarve com o Al Nassr de Ronaldo

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Médio croata chegou hoje ao Algarve, onde a equipa treinada por Luís Castro e que tem Cristiano Ronaldo como capitão está a realizar a pré-temporada

Brozovic juntou-se hoje ao plantel do Al Nassr, um dia depois de Cristiano Ronaldo também se ter apresentado nos trabalhos do emblema saudita treinado por Luís Castro que se encontra a realizar a pré-temporada em Portugal, mais concretamente no Algarve.

O médio croata, de 30 anos, é, até ao momento, o único reforço assegurado pelo Al Nassr para a nova temporada e a sua contratação, ao Inter de Milão, custou 18 milhões de euros, tendo sido oficializada no passado dia 3.

O Al Nassr, soube-se hoje, está impedido pela FIFA de inscrever novos jogadores, devido a uma dívida de 460 mil euros ao Leicester, referente a um bónus de desempenho do jogador nigeriano Musa (hoje no Sivasspor), transferido em 2018 para o emblema saudita. Após regularizar a dívida, o clube árabe terá a sanção levantada.