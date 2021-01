Bronca no Tottenham de Mourinho: defesa foi substituído ao intervalo e deixou o estádio

Sérge Aurier não escondeu insatisfação com decisão de José Mourinho.

José Mourinho está a contas com uma bronca no Tottenham: de acordo com o Daily Mail, Sérge Aurier deixou o estádio logo após o intervalo do jogo frente ao Liverpool, que os londrinos perderam por 3-1, altura em que foi substituído por Harry Winks.

A opção técnica do "Special One" não agradou ao internacional marfinense, que, visivelmente desagradado, já não assistiu à segunda parte do encontro.

"A disposição era a de uma equipa que está a lutar para aceitar o facto de estar a perder. O humor era o de jogadores descontentes", afirmou Mourinho após o apito final, dando conta do estado de espírito negativo dos atletas dos "spurs".